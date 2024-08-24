Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 08:38
psikatriye gitttim silah alındı
merhabalar herkese. 1 ay önce emniyetin psikologuna gittim psikatriye sevk verdi silahsız görev yapıyorum şuan. amirimiz silahın olmasa bile resmi gelecen şeklinde iddiası var kanun maddesi var mı nerde yazıyor sivil çalışılır diye acaba bilginiz var mı

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