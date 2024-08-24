psikatriye gitttim silah alındı

merhabalar herkese. 1 ay önce emniyetin psikologuna gittim psikatriye sevk verdi silahsız görev yapıyorum şuan. amirimiz silahın olmasa bile resmi gelecen şeklinde iddiası var kanun maddesi var mı nerde yazıyor sivil çalışılır diye acaba bilginiz var mı

merhabalar herkese. 1 ay önce emniyetin psikologuna gittim psikatriye sevk verdi silahsız görev yapıyorum şuan. amirimiz silahın olmasa bile resmi gelecen şeklinde iddiası var kanun maddesi var mı nerde yazıyor sivil çalışılır diye acaba bilginiz var mı