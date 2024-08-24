KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 09:34
Kpss 2024-Hukukçular(Sıralama)

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Merhaba arkadaşlar. 90 puan ve üstü yapan arkadaşları hukukçuları branş siralamasi için gruba bekliyoruz. Sınav sonucunun puan ve siralama kısmını attığınızda bu gruptan +90 ve +95 adli gruplara aliniyorsunuz. Branş siralamalarina en yakın sonucu alabilmek için böyle bir liste düzenlemeye karar verdik. Gruba yeni gelen arkadaşlar buradan geldigini yazarsa, yardımcı yardımcı olabiliriz. Şimdiden teşekkürler.

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