Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 10:24
İki Sözleşmeli Öğretmen Eş Durumu Ataması iptali
İptal edenler var mı varsa dilekçe yazmak yeterli mi istediğimiz ilde birleşemedik ve okulumdan ayrılmak istemiyorum

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