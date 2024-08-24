Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2024 11:19
Aile Yardımı Ödeneği

Arkadaşlar baya araştıdım ama bulamadım diyelimki eylül ayının 12 sinde evlendim 13 ünde alie bildirimi yaptım aile yardımı ödeneği alabiliyormuyum bizim maaş mutemedi alamazsın diyor bana şöyle dese anlayacağım mesela eylül ayında evlendin ekimde bildirim yaptım eylül geçti geçmiş olsun geriye dönük alamıyoruz bunu biliyorum ama ben billdirimi aynı ay içinde yapıyorum burda niye sıkıntı oluyor onu anlamadım

Çok Yazılan Konular

Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?EN ÇOK İŞ YÜKÜ OLAN KURUM HANGİSİKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur int*har durumunda tazminat ve hakları yakınlarına geçiyor mu?Memur mesai saatleri düzenlemesiBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizilişiğimi keseli 5 gün oldu.yolluk ne zaman yatarKariyer Uzmanları Tek BaşlıkÜnvan değişikliği alt öğrenim

Sözlük

Yine sözlükte yalnız kalmak 3 branda 1 yeşil fındık 3 karpuzların elimizde kalması 1 küçük park 1 karı koca kavgası 2 güne bir söz bırak 2 bedevi 1 yeşu 1 kadın allahın erkeğe emanetidir 2

Son Haberler

İstanbullu balıkçılar palamut bolluğu bekliyorTemmuz ayında elektrik üretiminde rekorÜcretli çalışan sayısında 49 aylık artış serisiOtomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemiBitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?