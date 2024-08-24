Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2024 11:24
Emeklilik İkramiyesi
Hayırlı günler arkadaşlar görevdeyken vefat eden bir memurun emeklilik ikramiyesinin eşine geçme durumunda, emekli maaşında olduğu gibi eşine geçtiği için kesintiye uğrar mı? Sağolun.

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