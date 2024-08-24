Emeklilik İkramiyesi

Hayırlı günler arkadaşlar görevdeyken vefat eden bir memurun emeklilik ikramiyesinin eşine geçme durumunda, emekli maaşında olduğu gibi eşine geçtiği için kesintiye uğrar mı? Sağolun.

Hayırlı günler arkadaşlar görevdeyken vefat eden bir memurun emeklilik ikramiyesinin eşine geçme durumunda, emekli maaşında olduğu gibi eşine geçtiği için kesintiye uğrar mı? Sağolun.