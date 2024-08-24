Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Ağustos 2024 11:53
Çalışma Saatleri Düzenlemesi , Esnek Çalışma , Uzaktan Çalışma

Merhaba arkadaşlar,

Haberlere göre kamuda çalışma saatinin 35 , özel sektörde 40 yapılacağı söylenmekte. Ayrıca bunlara ek olarak esnek çalışma modeli ve uzaktan çalışma modeli de getirilecek. Aslında getirilirse çok iyi olur arkadaşlar neden diyeceksiniz ;

ben icra dairesinde çalışıyorum uyap ortamı o kadar gelişti ki vpn aracılığı ile evlerden de erişimimiz var ve işlemlerin emin olun %90 ı artık sistemden hallediliyor ve her şirketin hemen hemen artık elektronik tebligatı bile var , avukatların zaten var. Şahısların bile bazılarında elektronik tebligat oluyor.

1 dairenin tamamen kapalı kalmasa bile (arefe günlerindeki gibi yeteri personel bulundurmak kaydıyla) diğer personellerin dönüşümlü/uzaktan çalışması demek ; ortalama 15-20 bilgisayarın,yazıcının,tarayıcının vs kapalı kalması demektir. Bunun gibi yüzlerce daire düşünün. Keşif ve haciz görevlendirmeleri de dönüşümlü olur zaten şu anda da bu şekil. (Yani iş yükü yine aynı olacak diğer personeller evden çalışacağı için)

Vatandaşa dairede çalışan personel bakacak zaten ve bu haftadan haftaya dönüşümlü olacak. Ayrıca vatandaş işini zaten artık vatandas uyaptan halledebiliyor , kredi/banka kartı ile harç ödemesi yada borç ödemesi yapabiliyor , dosyalarının tüm evraklarını ve taraf-avukat bilgilerini görebiliyor. Ayrıca e imzası ile talep bile atabiliyor. Satışlar zaten e ortamdan gerçekleştirilmekte.

Sonuç itibariyle hem büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olacak , hem de böylelikle personellerin daha verimli ve dingin çalışması sağlanmış olacak.

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