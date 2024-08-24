KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 12:08
Genel yetenek, Genel kültür

arkadasalr gy-gk 65 küsür puan aldım tercih edecegim sözlesmeli vs herhangi bir yer olur mu bu puana sansım var mı ??

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