KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 12:08
gy gk acilinden
arkadasalr gy-gk 65 küsür puan aldım tercih edecegim sözlesmeli vs herhangi bir yer olur mu bu puana sansım var mı ??

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