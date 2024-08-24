gy gk acilinden

arkadasalr gy-gk 65 küsür puan aldım tercih edecegim sözlesmeli vs herhangi bir yer olur mu bu puana sansım var mı ??

arkadasalr gy-gk 65 küsür puan aldım tercih edecegim sözlesmeli vs herhangi bir yer olur mu bu puana sansım var mı ??