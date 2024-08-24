KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 12:17
Belge sorunu

Arkadaşlar merhaba iktisat mezunuyum alımlarda hem iktisat kodu hemde 6225 Bilgisayar işletmeni belgesi isteniyor ben üniversite de Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi aldım bu ders 6225 bilgisayar işletmeni serfitikası yerine geçer mi araştırmama rağmen bazı yerlerde geçerli bazı yerlerde kesinlikle meb onaylı olması gerektiği söyleniyor bu konuda yardım istiyorum

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