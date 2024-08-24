98/B'DEN İHRAÇ OLAN EYT'LİLERDEN 9000 PRİM GÜNÜ DOLMAYIP EMEKLİ OLANLAR!

Arkadaşlar, Selamun Aleykum. Bilindiği üzere Eyt 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortası olanların yaş şartını ortadan kaldırarak emekli olmasını sağlayan bir sistem... Yalnız burada muallak bir durum var. Bu durum 9000 gün fiili hizmet süresi... Kendi üzerimden örnek vererek durumu şöyle açıklayayım. Örneğin ben, 9 Eylül 1999 tarihi öncesi 11 günlük 4/A sigortası yatırarak Eyt kapsamına girdim. Daha sonra 2001 yılında İmam-Hatip olarak göreve başladım. 2020 tarihinde ise meslekten ihraç oldum. Bakıldığında toplam prim sayım 7001... Bunun 6990 günü 4/c memurluk... 11 günü 4/A ssk... E devleti açıp baktığım zaman 4/C'den emekli şartlarını taşıyor gözüküyorum. Eyt'liyim, son 3.5 sene primim 4/C'den... Ama burada önemli bir nokta var... Sigorta ödemeye başladığım tarihten itibaren bir hesaplama var. Çalışma olmayan tarihler de hesap edilip 25 yıl sigortalılık süresi üzerinden bir çizelge gösteriliyor. Başka bir kıstas yok. Ve prim gün sayım 20 sene kadar olduğu halde 25 sene sigortalılık sürem tam gösterilip sistem tarafından emekli gösteriliyorum. Ancak bazı uzmanlar memurlukta 9000 gün yani tam 25 sene prim ödeme zorunluluğu var diyorlar. Ancak bazı meslektaşlarım da bu şekilde bir durumda son 3.5 sene memurluktan ve eyt kapsamına girersen 9000 gün prim şartı olmadan 25 sene sigortalılık süresi ile emekli olduklarını belirtiyorlar. E-devlete bakıldığında, Eyt kapsamında 4/A ödemem gereken prim gün sayısı 5975 ve 25 yıl sigortalılık süresi tamam. Sigorta birleştirmesi yaptım bu da tamam... Son 3.5 yıl prim ödemem 4/C kapsamında olduğundan oradan emekli oluyorum bu da tamam. Prim birleştirmesinden mi yoksa Eyt'de ayrı bir madde mi var yoksa sistem mi yanlış gösteriyor bu 25 yıl sigortalılık süresi ile emekli olma durumumu onu öğrenmeye çalışıyorum. Sordugumda benim durumumda olan arkadaşlar da benimle aynı e devlet manzarası ile karşı karşıya. Belki de boşuna emeklilik hakkımızı kullanmıyoruz. Emeklilik başvurusu yapmıyoruz. O yüzden, bu durumu açıklığa kavuşturup hem kendimiz hem de bu durumda olan ve çare arayan arkadaşlar faydalansın diye bu konuyu açtım. Aynı durumda olanların bilgisi olanların veya bu durumdan emekli olanların katılım sağlamalarını rica ediyorum.

Arkadaşlar, Selamun Aleykum. Bilindiği üzere Eyt 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortası olanların yaş şartını ortadan kaldırarak emekli olmasını sağlayan bir sistem... Yalnız burada muallak bir durum var. Bu durum 9000 gün fiili hizmet süresi... Kendi üzerimden örnek vererek durumu şöyle açıklayayım. Örneğin ben, 9 Eylül 1999 tarihi öncesi 11 günlük 4/A sigortası yatırarak Eyt kapsamına girdim. Daha sonra 2001 yılında İmam-Hatip olarak göreve başladım. 2020 tarihinde ise meslekten ihraç oldum. Bakıldığında toplam prim sayım 7001... Bunun 6990 günü 4/c memurluk... 11 günü 4/A ssk... E devleti açıp baktığım zaman 4/C'den emekli şartlarını taşıyor gözüküyorum. Eyt'liyim, son 3.5 sene primim 4/C'den... Ama burada önemli bir nokta var... Sigorta ödemeye başladığım tarihten itibaren bir hesaplama var. Çalışma olmayan tarihler de hesap edilip 25 yıl sigortalılık süresi üzerinden bir çizelge gösteriliyor. Başka bir kıstas yok. Ve prim gün sayım 20 sene kadar olduğu halde 25 sene sigortalılık sürem tam gösterilip sistem tarafından emekli gösteriliyorum. Ancak bazı uzmanlar memurlukta 9000 gün yani tam 25 sene prim ödeme zorunluluğu var diyorlar. Ancak bazı meslektaşlarım da bu şekilde bir durumda son 3.5 sene memurluktan ve eyt kapsamına girersen 9000 gün prim şartı olmadan 25 sene sigortalılık süresi ile emekli olduklarını belirtiyorlar. E-devlete bakıldığında, Eyt kapsamında 4/A ödemem gereken prim gün sayısı 5975 ve 25 yıl sigortalılık süresi tamam. Sigorta birleştirmesi yaptım bu da tamam... Son 3.5 yıl prim ödemem 4/C kapsamında olduğundan oradan emekli oluyorum bu da tamam. Prim birleştirmesinden mi yoksa Eyt'de ayrı bir madde mi var yoksa sistem mi yanlış gösteriyor bu 25 yıl sigortalılık süresi ile emekli olma durumumu onu öğrenmeye çalışıyorum. Sordugumda benim durumumda olan arkadaşlar da benimle aynı e devlet manzarası ile karşı karşıya. Belki de boşuna emeklilik hakkımızı kullanmıyoruz. Emeklilik başvurusu yapmıyoruz. O yüzden, bu durumu açıklığa kavuşturup hem kendimiz hem de bu durumda olan ve çare arayan arkadaşlar faydalansın diye bu konuyu açtım. Aynı durumda olanların bilgisi olanların veya bu durumdan emekli olanların katılım sağlamalarını rica ediyorum.