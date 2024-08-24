KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 12:24
dmo satin alma uzm yrd.

selam arkadaslar, 2022nin sinavdan sonraki ilk atamasinda 88,70 ile kapatmis bu kurum. b yds puanim var ve kpss p3 87,65. sizce ilk atamada yazsam gelir mi? yani kisacasi 2022de 88.70 alan birinden daha iyi siralamaya sahip miyimdir? ya da ona gore mi bakmam lazim? ilk mesajim bu yardimci olursaniz cok sevinirim :)


ozkanox
24 Ağustos 2024 12:27

zira 2022de 91.8 alan bir arkadasim 1800. iken bu sene 91.5 alan baska bir arkadas 1500. oldu

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.KPSS 2024 Açıklanıyor.2024 KPSS sıralama ?ÖSYM bugün süpriz yapabilir.2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama Kpss optikler değiştirilebilir mi?KPSS sonuc Eksik net49-50 nete kaç puan gelir?

Sözlük

erken ölür!diye polis damat bakan anne ve kızı 1 karı koca kavgası 2 ekonomik durumunun üzerinde görüntü verme 1 yeşu 1 branda 1 nuri alço 3 köy yerinde yaşamak 2 bkz entrysi yazabilen yazarlara imrenmek 6 aman ağzımızın tadı kaçmasın ali rıza bey 2 Mobil sürümde sözlüğe bkz eklenememesi 2

Son Haberler

İstanbullu balıkçılar palamut bolluğu bekliyorTemmuz ayında elektrik üretiminde rekorÜcretli çalışan sayısında 49 aylık artış serisiOtomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemiBitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?