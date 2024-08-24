KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 12:24
DMO satin alma uzman yardımcısı

selam arkadaslar, 2022nin sinavdan sonraki ilk atamasinda 88,70 ile kapatmis bu kurum. b yds puanim var ve kpss p3 87,65. sizce ilk atamada yazsam gelir mi? yani kisacasi 2022de 88.70 alan birinden daha iyi siralamaya sahip miyimdir? ya da ona gore mi bakmam lazim? ilk mesajim bu yardimci olursaniz cok sevinirim :)


ozkanox
24 Ağustos 2024 12:27

zira 2022de 91.8 alan bir arkadasim 1800. iken bu sene 91.5 alan baska bir arkadas 1500. oldu

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