KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 12:26
Lisans Tecil
arkadaşlar aöf 4 yıllık bölümde okuyorum. okulun kendi sitesinde 4 defa kayıt yapılmadığında kayıt silinir yazıyor benim daha kayıt yeniletmediğim yıl sayısı 0. 1 defa kayıt yeniletmezsemsem tecilim bozulur mu? bilen arkadaşlar yardımcı olunursa sevinirim.

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