Lisans Tecil

arkadaşlar aöf 4 yıllık bölümde okuyorum. okulun kendi sitesinde 4 defa kayıt yapılmadığında kayıt silinir yazıyor benim daha kayıt yeniletmediğim yıl sayısı 0. 1 defa kayıt yeniletmezsemsem tecilim bozulur mu? bilen arkadaşlar yardımcı olunursa sevinirim.

arkadaşlar aöf 4 yıllık bölümde okuyorum. okulun kendi sitesinde 4 defa kayıt yapılmadığında kayıt silinir yazıyor benim daha kayıt yeniletmediğim yıl sayısı 0. 1 defa kayıt yeniletmezsemsem tecilim bozulur mu? bilen arkadaşlar yardımcı olunursa sevinirim.