KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 12:44
2024 KPSS Bilgisayar Mühendisleri

2024 KPSS sınavına giren Bilgisayar Mh.ler için TGRAM grubu vardır.

t.me/KPSS2024BilgisayarMuhendisleri

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.KPSS 2024 Açıklanıyor.2024 KPSS sıralama ?ÖSYM bugün süpriz yapabilir.2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama Kpss optikler değiştirilebilir mi?KPSS sonuc Eksik net49-50 nete kaç puan gelir?

Sözlük

yeşil fındık 3 özür dilemekte zorlanan insan 2 nuri alço 3 güne bir söz bırak 2 ekonomik durumunun üzerinde görüntü verme 1 karı koca kavgası 2 bedevi 1 yapay zeka 1 Savaş 1 uykunun gelmemesi 1

Son Haberler

DMM, sığınmacılarla ilgili iddiaları yalanladıFırat Kalkanı Harekatı'nın 8'inci yılıKontrol muayenesi nedir, kimleri kapsar?Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?