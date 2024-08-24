Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ağustos 2024 13:44
çevre sağlığı teknisyeninin olmadığı durumlar

kurumda çevre sağlığı teknisyeninin olmadığı/yetersiz olduğu durumlarda çevre sağlığı teknisyeninin yerine hangi unvandaki personel görevlendirilebilir? veya görevlendirilebilir mi?


ahmet eruslu
Aday Memur
24 Ağustos 2024 13:56

toplum sağlığı teknisyenleri görevlendirilebilir diye bir söylenti var örneğin. buna dair bir bilgisi olan var mı?

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