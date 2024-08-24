KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 13:44
87 puan
kpss p3 puanım 87,06. Harita Mühendisiyim bu puanla kendi alanımda atanacağımı düşünmüyorum. Özelde iş bulamıyorum ne önerirsiniz

hedef2022kpss
Şef
24 Ağustos 2024 14:07
Yabancı dil puanı alıp uzman yardımcılığı kovala. Msb ilanlarını takip et harita mühendisi alıyor mülakata çağırılırsın mutlaka. Bol şans

kpss-24
Aday Memur
24 Ağustos 2024 14:23

Neden atanacağınızı düşünmüyorsunuz. Atanma şansınız yüksek.


kısasakısas
24 Ağustos 2024 14:30
Maliye Bakanının 3 yıl emekli olan kadar memur alınacak açıklamasından dolayı umutsuzum.
kpss-24, 13 dk. önce

Neden atanacağınızı düşünmüyorsunuz. Atanma şansınız yüksek.


kpss-24
Aday Memur
24 Ağustos 2024 14:32

O konuda diyebileceğim bir şey yok hocam. Gerçekten de radikal anlamda düşüşler olursa kimsenin garantisi yok zaten.

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