Yiyecek içecek hizmetleri öğretmenliği 2024 kpss sıralama grubu

Merhaba arkadaşlar
Sıralama Grubuna Giriş Belgeleri
* Mezuniyet belgesi fotoğrafı
* Tam ekran ösym sonuç ekran fotoğrafı
* Formasyon belgesi fotoğrafı
Bu belgeler ilgili puan aralığındaki yöneticimize iletilmesi koşuluyla sıralama grubuna dahil edileceksiniz. Dışarıdan gruba katılmayan kişilerle sıralama paylaşımı kesinlikle yasaktır.
50-74puan aralığı ➡️
Fatih Çakıcı : +90 (531) 714 36 02
Serdar Karakaş : +90 (534) 458 20 38
75 ve 75 üzeri puan aralığı ➡️
Arife Turan : +90 (507) 125 89 18
Emirhan Dadaşoğlu : +90 (553) 878 81 76
* 2023 kpss kontenjanda olan arkadaşlar atama sonuçları açıklandıktan sonra belgelerini yollayıp gruba alınacaktır .
* Formasyon belgesini alamayan arkadaşlar formasyon dersleri transkript belgesini veya formasyon eğitimi derslerini geçtiğine dair belge gönderebilir .
* Sıralama grubunu bizim oluşturmamız nedeni ösym'nin branş bazlı sıralamayı açıklarken formasyonu olup olmadığına ve öncelik sıralamasına göre sıralama yapamadığından dolayı yanlış sıralamalar oluşturmasıdır .
* Attığınız belgeler gruba alım için gerekli olup kontrol edilip gruba alındıktan sonra hiçbir yerle paylaşılmadan silinmektedir.
* Puanınız kaç olursa olsun bu sene kaç alım olacağı bilinmemektedir . Fakat mesleki öğretmen alımlarında milli eğitim bakanlığının stratejik planlamasında alımların yükseleceği görülmektedir ve sıralama grubunda sapma olmaması için herkesin belgelerini paylaşıp sıralama grubuna girmesine ve olabildiğince bu grubu tüm meslektaşlarımıza duyurmasını rica ediyoruz .
Merhaba arkadaşlar
Sıralama Grubuna Giriş Belgeleri
* Mezuniyet belgesi fotoğrafı
* Tam ekran ösym sonuç ekran fotoğrafı
* Formasyon belgesi fotoğrafı
Bu belgeler ilgili puan aralığındaki yöneticimize iletilmesi koşuluyla sıralama grubuna dahil edileceksiniz. Dışarıdan gruba katılmayan kişilerle sıralama paylaşımı kesinlikle yasaktır.
50-74puan aralığı ➡️
Fatih Çakıcı : +90 (531) 714 36 02
Serdar Karakaş : +90 (534) 458 20 38
75 ve 75 üzeri puan aralığı ➡️
Arife Turan : +90 (507) 125 89 18
Emirhan Dadaşoğlu : +90 (553) 878 81 76
* 2023 kpss kontenjanda olan arkadaşlar atama sonuçları açıklandıktan sonra belgelerini yollayıp gruba alınacaktır .
* Formasyon belgesini alamayan arkadaşlar formasyon dersleri transkript belgesini veya formasyon eğitimi derslerini geçtiğine dair belge gönderebilir .
* Sıralama grubunu bizim oluşturmamız nedeni ösym'nin branş bazlı sıralamayı açıklarken formasyonu olup olmadığına ve öncelik sıralamasına göre sıralama yapamadığından dolayı yanlış sıralamalar oluşturmasıdır .
* Attığınız belgeler gruba alım için gerekli olup kontrol edilip gruba alındıktan sonra hiçbir yerle paylaşılmadan silinmektedir.
* Puanınız kaç olursa olsun bu sene kaç alım olacağı bilinmemektedir . Fakat mesleki öğretmen alımlarında milli eğitim bakanlığının stratejik planlamasında alımların yükseleceği görülmektedir ve sıralama grubunda sapma olmaması için herkesin belgelerini paylaşıp sıralama grubuna girmesine ve olabildiğince bu grubu tüm meslektaşlarımıza duyurmasını rica ediyoruz .