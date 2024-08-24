KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 14:09
Yiyecek içecek hizmetleri öğretmenliği 2024 kpss sıralama grubu

Merhaba arkadaşlar

Sıralama Grubuna Giriş Belgeleri

* Mezuniyet belgesi fotoğrafı

* Tam ekran ösym sonuç ekran fotoğrafı

* Formasyon belgesi fotoğrafı

Bu belgeler ilgili puan aralığındaki yöneticimize iletilmesi koşuluyla sıralama grubuna dahil edileceksiniz. Dışarıdan gruba katılmayan kişilerle sıralama paylaşımı kesinlikle yasaktır.

50-74puan aralığı &#10145;&#65039;

Fatih Çakıcı : +90 (531) 714 36 02

Serdar Karakaş : +90 (534) 458 20 38

75 ve 75 üzeri puan aralığı &#10145;&#65039;

Arife Turan : +90 (507) 125 89 18

Emirhan Dadaşoğlu : +90 (553) 878 81 76

* 2023 kpss kontenjanda olan arkadaşlar atama sonuçları açıklandıktan sonra belgelerini yollayıp gruba alınacaktır .

* Formasyon belgesini alamayan arkadaşlar formasyon dersleri transkript belgesini veya formasyon eğitimi derslerini geçtiğine dair belge gönderebilir .

* Sıralama grubunu bizim oluşturmamız nedeni ösym'nin branş bazlı sıralamayı açıklarken formasyonu olup olmadığına ve öncelik sıralamasına göre sıralama yapamadığından dolayı yanlış sıralamalar oluşturmasıdır .

* Attığınız belgeler gruba alım için gerekli olup kontrol edilip gruba alındıktan sonra hiçbir yerle paylaşılmadan silinmektedir.

* Puanınız kaç olursa olsun bu sene kaç alım olacağı bilinmemektedir . Fakat mesleki öğretmen alımlarında milli eğitim bakanlığının stratejik planlamasında alımların yükseleceği görülmektedir ve sıralama grubunda sapma olmaması için herkesin belgelerini paylaşıp sıralama grubuna girmesine ve olabildiğince bu grubu tüm meslektaşlarımıza duyurmasını rica ediyoruz .

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