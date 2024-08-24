KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 14:12
90 puanla ne yapabilirim?

Merhaba. Bölümümden hiç alım yok. Yani mesleğimi kamuda yapabilme imkanım yok. A grubu da değilim.

Elimde düz memurluklar ya da alım olursa 3-5 tane uzman yardımcılığı kalıyor sanırım. Açıkçası yükselebileceğim vasıflı bir iş yapmak istiyorum, düz memurluğa hevesli değilim pek. YDS çalışıp uzman yardımcısı olmak için mi uğraşsam? Mülakatlarda elenirim gibime geliyor ama... Ya da aklıma gelmeyen neler olabilir, sizin fikriniz nedir?

Puanım 90.24

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