KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 14:21
İletişim fakültesi mezunları

Arkadaşlar iletişim fakültesi mezunları bölümleri ve puanınızı söyler misiniz branş sıralamaları daha açıklanmadi malum durumumuz hakkında fikir sahibi oluruz hem. Ben gazetecilik, puanım 81


üyeadibulamadim
24 Ağustos 2024 14:24

Ben de gazetecilik, puanım 90. İlk 3 kişi arasında yer alırım muhtemelen ama bölümden atama olmadığı için sıralamaların da manası yok.

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