KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 14:32
Yeniden atanma

2022 kpss puaniyla son merkezi alımda kadrolu icra memuru olarak yerleştim evrak teslim ettim cagiril.ayi bekliyorum aynı zamanda 2024 kpss puanım 95 geldi. 2024 ilk merkezi alımda tercih verip kendi unvanima kadrolu atanma durumunda muvafakat alıp mi geçiş yapabiliyorum? Aday memur olmam muvafakat almama engel olur mu?

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