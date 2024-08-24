KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 14:39
Kpss P3 ilk 300 içinde olanlar

Arkadaşlar branş sıralamasını az çok tahmin edebilmek için bu başlık altında tg kacinci olduğunuzu ve bolumunuzu yazarmisiniz zaten derece bandı olduğu için her gören yazarza az çok bir fikir oluşur

Tg:264 Bölüm:Elektrik elektronik muhendisliyi

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS sıralama ?KPSS 2024 Açıklanıyor.ÖSYM bugün süpriz yapabilir.2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama Kpss optikler değiştirilebilir mi?KPSS sonuc Eksik net49-50 nete kaç puan gelir?

Sözlük

Carlsberg 1 yeşil fındık 3 yapmacık davranışlar 4 fıkra anlatmanın bitmesi 1 özür dilemekte zorlanan insan 1 karpuzların elimizde kalması 1 güne bir söz bırak 2 kavun çekirdeği 1 Büyücü 2 Erkcan Özcan 1

Son Haberler

Beşiktaş'a Necip Uysal şokuAli Koç, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduYozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 3 yaralıFreni arızalanan midibüs otobüs terminali araç giriş yoluna düştü: 15 yaralıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?