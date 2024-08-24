KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 14:51
2024'te sınava girip 2023 puanıyla atanacaklar kimler ve branş nedir?

Böyle bir konunun eksik olduğunu gördüm. Faydası olsun diye açtım. Sıra bilginizi de eklerseniz herkese faydası olur.

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