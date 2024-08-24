Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Ağustos 2024 14:55
Zabıt katipliği başvuru hk.
Merhaba, Hemba üzerinden Bilgisayar İşletmenliği seminerine katıldım. 163 saatlik seminer sonunda MEB onaylı bir katılım belgesi verildi. E-devlet üzerinden sertifika olarak sorguladığımda çıkıyor. Bu sertifika yerine mi geçiyor? Kimileri katılım belgesi farklı bir şey diyor. Bu belgeyi katiplik başvurusunda kullansam bir sorun olur mu?

Gazeteee
24 Ağustos 2024 15:07

Ya sorunuza cevap değil ama nasıl katıldınız ben kayıt basvurusu yaptım ama videolara nereden bakcam


ünal0
24 Ağustos 2024 15:27
Şu videoyu izleyin, orada anlatıyor.

https://youtu.be/1DPMAXEoUfc?si=OKjuCPkRnOhsmu5T

Gazeteee, 1 saat önce

Ya sorunuza cevap değil ama nasıl katıldınız ben kayıt basvurusu yaptım ama videolara nereden bakcam

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