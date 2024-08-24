Zabıt katipliği başvuru hk.

Merhaba, Hemba üzerinden Bilgisayar İşletmenliği seminerine katıldım. 163 saatlik seminer sonunda MEB onaylı bir katılım belgesi verildi. E-devlet üzerinden sertifika olarak sorguladığımda çıkıyor. Bu sertifika yerine mi geçiyor? Kimileri katılım belgesi farklı bir şey diyor. Bu belgeyi katiplik başvurusunda kullansam bir sorun olur mu?

Merhaba, Hemba üzerinden Bilgisayar İşletmenliği seminerine katıldım. 163 saatlik seminer sonunda MEB onaylı bir katılım belgesi verildi. E-devlet üzerinden sertifika olarak sorguladığımda çıkıyor. Bu sertifika yerine mi geçiyor? Kimileri katılım belgesi farklı bir şey diyor. Bu belgeyi katiplik başvurusunda kullansam bir sorun olur mu?