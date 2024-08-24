Sözleşmeli Personelin Sözleşme Feshi (İstifa)

Bildiğiniz üzere sözleşmeli personelin kadrolu personel gibi istifası olmayıp istifa adı altında sözleşme feshi olmaktadır.
Mevzuatı araştırdığımda
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın
"Sözleşmenin Feshi" Başlıklı Ek Madde 6'da
"Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir." ifadelerine yer verilmiş.
Kendi isteği ile henüz başka bir memuriyeti kazanmamış bir personel bir ay önceden haber verme koşulunun bulunduğunu buradan anlıyoruz. Ancak ne forumda ne başka bir yerde kolay kolay sözleşmelinin bir ay beklediğini hiç duymadım. Hatta kağıdı ver çık git diyenler bile olmuş. Hal böyle iken tam olarak işleyiş nedir? Bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim.
Bildiğiniz üzere sözleşmeli personelin kadrolu personel gibi istifası olmayıp istifa adı altında sözleşme feshi olmaktadır.
Mevzuatı araştırdığımda
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın
"Sözleşmenin Feshi" Başlıklı Ek Madde 6'da
"Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir." ifadelerine yer verilmiş.
Kendi isteği ile henüz başka bir memuriyeti kazanmamış bir personel bir ay önceden haber verme koşulunun bulunduğunu buradan anlıyoruz. Ancak ne forumda ne başka bir yerde kolay kolay sözleşmelinin bir ay beklediğini hiç duymadım. Hatta kağıdı ver çık git diyenler bile olmuş. Hal böyle iken tam olarak işleyiş nedir? Bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim.