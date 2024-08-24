KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 15:30
Pomem 31. Dönem Psikiyatri

Merhabalar. Benim en son 2020 Mart ayında psikiyatri geçmişim var. Ondan önce de 2019?da 2 ay girişim var. Son kullandığım ilaç prozac 20 mg. Tanı olarak da f40.1 sosyal fobiler tanısı girilmiş. 1 ay önce bulunduğum yerin devlet hastanesinden durum bildirir sağlık kurulu raporu aldım. Orada doktor sorun olmayacağını söyledi ve rapora geçirilmiş hastalık olarak yazdı. Sizce okula gittiğimde sorun çıkar mı? Şimdiden teşekkür ederim.

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