KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 15:30
Pomem psikiyatri geçmişi

Merhabalar. Benim en son 2020 Mart ayında psikiyatri geçmişim var. Ondan önce de 2019?da 2 ay girişim var. Son kullandığım ilaç prozac 20 mg. Tanı olarak da f40.1 sosyal fobiler tanısı girilmiş. 1 ay önce bulunduğum yerin devlet hastanesinden durum bildirir sağlık kurulu raporu aldım. Orada doktor sorun olmayacağını söyledi ve rapora geçirilmiş hastalık olarak yazdı. Sizce okula gittiğimde sorun çıkar mı? Şimdiden teşekkür ederim.


zaMqi
Memur
24 Ağustos 2024 20:37

Eğer psikiyatr doktorun sağlık kontrollerinde yapacağı testlerde bir sorun görmezse geçmişte varolan bu tanı ve ilaç geçmişini göz önüne almaz. Zaten yönetmelik 2 yıl sonrası ilaç geçmişinde herhangi bir sıkıntı yaratmaz.


zaMqi
Memur
24 Ağustos 2024 20:38

Eğer psikiyatr doktorun sağlık kontrollerinde yapacağı testlerde bir sorun görmezse geçmişte varolan bu tanı ve ilaç geçmişini göz önüne almaz. Zaten yönetmelik 2 yıl sonrası ilaç geçmişinde herhangi bir sıkıntı yaratmaz.


Mystafa
Aday Memur
24 Ağustos 2024 22:22

Teşekkür ederim hocam, hakkımızda hayırlısı olsun

zaMqi, 2 gün önce

Eğer psikiyatr doktorun sağlık kontrollerinde yapacağı testlerde bir sorun görmezse geçmişte varolan bu tanı ve ilaç geçmişini göz önüne almaz. Zaten yönetmelik 2 yıl sonrası ilaç geçmişinde herhangi bir sıkıntı yaratmaz.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pomem psikiyatri geçmişiSplenomegali - dalak büyümesiDalak büyüklüğü engel midir?Sağlıktan elenenlerPomem menisküs30. dönem Pomem mezuniyet tarihi

Sözlük

Bugün olanlar 7 5 tl 4 yeşu 1 erken ölür!diye polis damat bakan anne ve kızı 2 okul hazırlıkları 3 oto yıkama 4 eski yazarları sözlüğe davet etmek 1 Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 1 artık hiçbir şeye şaşırmamak 2 soda içip sözlüğe yazmak 1

Son Haberler

MEB; Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri'nin açılış ve çalışma şartlarını açıkladı26 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıTEKNOFEST kapsamındaki 'Drone Şampiyonası'nın ilk etabı tamamlandıRize'de Fred'in gecesiMuğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?