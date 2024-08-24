Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 15:39
MAZERET İL EMRİ İPTAL

Merhaba arkadaşlar dün il onayı için onay verdim ancak iptal etmek zorundayım sizce il emrine verseler iptal etme şansım var mı? Lütfen iptal edeceksen neden onay verdin demeyin gerekçe çok önemli

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