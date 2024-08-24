Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ağustos 2024 15:40
Her İki Eşte Sağlık Bakanlığında çalışıyorsa tayin başvurusu red gelmeye devam ediyor

Doluluk oranı durumu pdc ye her iki eşte sağlık bakanlığında çalışıyor ise bakılmaya devam etmekte. Çok az bir kesim tayin ile gidebilmekte. Bakanlığımız kendi bünyesinde çalışanlara ne zaman sahiplenecek. Pdc ye doluluğa ihtiyaç fazlalılığına bakmadan tayinler gerçekleşirken aynı bakanlık personelleri mağdur aynı bakanlıkta çalışan eşler.

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