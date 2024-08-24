Birim Değişikliği ve Mobbing haklında fikir

Arkadaşlar sağlık bakanlığında 4 yıldır hemşirelik görevi yapıyorum son 2.5 yılı aynı yoğun bakımda çalışıyorum. Son 4-5 aydır sorumlu hemşire ile yaşadığım sorunlar oldu ve çözülmedi. Kendisi bana mobbing uyguluyor ve iletişim kurmuyor. Bunlar sonucunda ben de hastane başhemşiresine giderek yer değişikliği dilekçesi verdim. Beklemem gerektiğini bir kaç ay içinde değiştireceğini söyledi. Sonrasında sorumlu hemşire gidip yoğun bakım idari doktorlarına giderek benim talebimi engellemesini söylemiş.

4 ay sonra baş hemşire ile tekrar görüşürünce doktorların izin vermediğini yer değiştiremeyeceğini söyledi. Gidip doktorla konuştum ancak hastane değiştirirsen gidebilirsin diyor. Baş hemşirenin bir hükmü yok ben istemezsem kimseyi alıp veremez diyor.

Bu konuda ne yapabilirim? Biz hizmetimizi hastalara veriyoruz ve maaşımızı devletten alıyoruz.Kimsenin kabadayılığına göz yumacak değilim. Tavsiyesi ve önerisi olan varsa fikir edinmek istiyorum