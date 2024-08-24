Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ağustos 2024 15:49
Birim Değişikliği ve Mobbing haklında fikir

Arkadaşlar sağlık bakanlığında 4 yıldır hemşirelik görevi yapıyorum son 2.5 yılı aynı yoğun bakımda çalışıyorum. Son 4-5 aydır sorumlu hemşire ile yaşadığım sorunlar oldu ve çözülmedi. Kendisi bana mobbing uyguluyor ve iletişim kurmuyor. Bunlar sonucunda ben de hastane başhemşiresine giderek yer değişikliği dilekçesi verdim. Beklemem gerektiğini bir kaç ay içinde değiştireceğini söyledi. Sonrasında sorumlu hemşire gidip yoğun bakım idari doktorlarına giderek benim talebimi engellemesini söylemiş.

4 ay sonra baş hemşire ile tekrar görüşürünce doktorların izin vermediğini yer değiştiremeyeceğini söyledi. Gidip doktorla konuştum ancak hastane değiştirirsen gidebilirsin diyor. Baş hemşirenin bir hükmü yok ben istemezsem kimseyi alıp veremez diyor.

Bu konuda ne yapabilirim? Biz hizmetimizi hastalara veriyoruz ve maaşımızı devletten alıyoruz.Kimsenin kabadayılığına göz yumacak değilim. Tavsiyesi ve önerisi olan varsa fikir edinmek istiyorum

Çok Yazılan Konular

Sağlık Lisans Tamamlamada Hangi Üniversite Dahi İyiSağlık yönetimi aöfBursa şehir hastanesi2025 ocak iller arası tayin hakkında.Eş durum tayini redDerece kademe3+1 istanbulda çalışıp pdc'den dolayı eş durumu red gelen var mıGörevlendirme devamı tayinÜcretsiz izin 4 yıl tayin süresinden düşer miSağlık yönetimi aöf önerirmisiniz

Sözlük

karı koca kavgası 2 yapmacık davranışlar 4 supporters 13 Büyücü 2 kırılma noktası 1 erken kalkmak 1 bonsai 2 Sözlük editörü 3 güne bir söz bırak 2 incir reçeli 2

Son Haberler

Beşiktaş'a Necip Uysal şokuAli Koç, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduYozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 3 yaralıFreni arızalanan midibüs otobüs terminali araç giriş yoluna düştü: 15 yaralıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?