Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 15:52
İş kurcular okul açılmadan verilmeli.

Okullar açılmadan verilsin ki hazırlık yapabilelim.Okullara bunu kim ilk verdi akıl ettiyse gerçekten çok güzel bir hizmet büyük iyilik etmiştir.İsteğimiz okul açılmadan önce verilmesidir bu okulun hayrına olacaktır.

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