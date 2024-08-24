Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 16:00
Kontrollü sağlık raporu

merhaba..ben şark ilinde görev yapmakta olan bir polis memuruyum İstanbul da parmağımdan ameliyat oldum ve bana 30 günlük heyet raporu verildi ve rapor bitişi kontrol yazıldı..ben raporum bitmeden kontrol olup tekrar rapor alabilir miyim?


Sbz1dftd
Aday Memur
24 Ağustos 2024 16:02
bunu ancak doktorlar bilebilir

okanbas85
Aday Memur
24 Ağustos 2024 16:06

idari yönden soruyorum..yasal olarak böyle bir hakkım var mı


nnightt
Aday Memur
24 Ağustos 2024 16:36

Niye erkenden tekrar rapor almak istiyorsun ki. Kontrol yazdıysa o gün sana tekrar rapor verir zaten


okanbas85
Aday Memur
24 Ağustos 2024 17:01

başlama/kontrol yazıyor rapardo..benim idari bürocular o gün başlama yapmam gerektiğini sööylediği için kontrolü erkene çekip tedavi süreci devam edecekse tekrar rapor alabilmek için

nnightt, Dün

Niye erkenden tekrar rapor almak istiyorsun ki. Kontrol yazdıysa o gün sana tekrar rapor verir zaten


fırat0658
Aday Memur
24 Ağustos 2024 21:24
başlama yapman gerekiyor kardeşim her halükarda. kontrole gideceksen de başlama yapıp senelik izine ayrılıp gidebilirsin.

fırat0658
Aday Memur
24 Ağustos 2024 21:26
raporlu iken hastane yapışı yaparak tekrar rapor yazılabilir.
okanbas85, Dün

başlama/kontrol yazıyor rapardo..benim idari bürocular o gün başlama yapmam gerektiğini sööylediği için kontrolü erkene çekip tedavi süreci devam edecekse tekrar rapor alabilmek için


RedBull001
Aday Memur
24 Ağustos 2024 21:59

Kontrol günü tekrar rapor yazacağı kesinse raporun hiç boşluk yokmuş gibi devam eder. Şayet raporunu uzatmazsa o gün başlama yapman gerekir. İdari büron bence yanlış yönlendirmiş, yine de bi personelciye falan danış net emin değilim.

okanbas85, Dün

başlama/kontrol yazıyor rapardo..benim idari bürocular o gün başlama yapmam gerektiğini sööylediği için kontrolü erkene çekip tedavi süreci devam edecekse tekrar rapor alabilmek için


RedBull001
Aday Memur
24 Ağustos 2024 22:01

Raporlu olduğun son 3-5 gün yeniden rapor yazılabilmesi için de ilk raporu yazan doktorun raporu iptal etmesi gerek diye biliyorum


zek2172
Aday Memur
24 Ağustos 2024 23:00

Kardeşim başka ilde olduğun için rapor bittiği gün başlama yapıp tekrar birgunluk izin yazdir iznini gecirecegin ili İstanbul yazdir dilekçede o gün tekrar rapor alabilirsin benimkini öyle yaptılar şuan raporluyum

okanbas85, Dün

başlama/kontrol yazıyor rapardo..benim idari bürocular o gün başlama yapmam gerektiğini sööylediği için kontrolü erkene çekip tedavi süreci devam edecekse tekrar rapor alabilmek için


zek2172
Aday Memur
24 Ağustos 2024 23:02

Başka türlü raporun devam ettiği için yeni rapor alamazsın yada yatış gösterilmesi lazim

zek2172, Dün

Kardeşim başka ilde olduğun için rapor bittiği gün başlama yapıp tekrar birgunluk izin yazdir iznini gecirecegin ili İstanbul yazdir dilekçede o gün tekrar rapor alabilirsin benimkini öyle yaptılar şuan raporluyum


Küçük polis
Şef
25 Ağustos 2024 02:07

Kardeşim bir benzerini ben yaşadım. Raporun son günü kontrole gittim. Başlama yapmadan tekrar rapor aldım. İdari büron bilir... Geçmiş olsun. Rapor bittikten sonraki gün kontrole gitme o zaman başlama yapman lazım.


Guven Guler
Aday Memur
25 Ağustos 2024 02:41
kontrol dahi yazsa il dışından rapor alamazsınız.raporun bittiği kontrolü gideceğin güne senelik izin yazıp akabinde rapor alırsan rapor usule uygun olur.

datemov174
Aday Memur
25 Ağustos 2024 03:36
il dışında bacağımız kopsa yine başlamamı yapmamız gerekiyor:)) iş bilmeyen amirlerin korkutmak için uydurduğu şeylere kafa yormayın.
Guven Guler, Bugün
kontrol dahi yazsa il dışından rapor alamazsınız.raporun bittiği kontrolü gideceğin güne senelik izin yazıp akabinde rapor alırsan rapor usule uygun olur.

zek2172
Aday Memur
25 Ağustos 2024 11:46

O öyle değil kardeşim sağlık yönetmeliğinde yazar bilmiyorsan öğren tedavini bulunduğun ilde devam etme esastır diye

datemov174, 11 saat önce
il dışında bacağımız kopsa yine başlamamı yapmamız gerekiyor:)) iş bilmeyen amirlerin korkutmak için uydurduğu şeylere kafa yormayın.

zek2172
Aday Memur
25 Ağustos 2024 11:58

(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

zek2172, 3 saat önce

O öyle değil kardeşim sağlık yönetmeliğinde yazar bilmiyorsan öğren tedavini bulunduğun ilde devam etme esastır diye


Guven Guler
Aday Memur
25 Ağustos 2024 13:16
İş bilmeyen amir ile alakası yok genelge de açık açık yazmış herşeyi
datemov174, 11 saat önce
il dışında bacağımız kopsa yine başlamamı yapmamız gerekiyor:)) iş bilmeyen amirlerin korkutmak için uydurduğu şeylere kafa yormayın.
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