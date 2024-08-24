Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 16:00
rapor

merhaba..ben şark ilinde görev yapmakta olan bir polis memuruyum İstanbul da parmağımdan ameliyat oldum ve bana 30 günlük heyet raporu verildi ve rapor bitişi kontrol yazıldı..ben raporum bitmeden kontrol olup tekrar rapor alabilir miyim?


Sbz1dftd
Aday Memur
24 Ağustos 2024 16:02
bunu ancak doktorlar bilebilir

okanbas85
Aday Memur
24 Ağustos 2024 16:06

idari yönden soruyorum..yasal olarak böyle bir hakkım var mı

Toplam 2 mesaj

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