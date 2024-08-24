Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 16:11
Tayin yetişir mi

Özelde çalışan eşimin yanına tayin olmak için 29 ağustosta dilekçe vereceğim. Eylül mazeret atamasına yetişir mi?

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