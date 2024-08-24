KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


24 Ağustos 2024 16:25
Hemşire arkadaşlar aldığınız kpss puanı nedir

82 puanla alan sıralaması ne olur acaba arkadaşlar ilk alimda gitme olasılığım nedir


Koschei
24 Ağustos 2024 16:29

3. sınıfım 76.4


Alpyigit3535
Aday Memur
24 Ağustos 2024 16:37

Seneye nasipse atanirsin kardeşim açılacak çok şehir hastanesi mevcut

Koschei, 2 saat önce

3. sınıfım 76.4


Keziiban7
24 Ağustos 2024 16:38

Ben de bu yıl mezun oldum kpssden 87 aldım izlediğim videolara göre 75 ve üstü alanlar ilk atamada atanacağı yönünde konuşuluyor.

atama yeri konusunda kafam çok karışık nereleri yazmalıyım hangi hastaneler iyidir bilemiyorum ya da nelere dikkat etmeliyim. siz neler düşünüyorsunuz?


Koschei
24 Ağustos 2024 16:39

İnşallah hocam

Alpyigit3535, 2 saat önce

Seneye nasipse atanirsin kardeşim açılacak çok şehir hastanesi mevcut


Keziiban7
24 Ağustos 2024 16:39

Ben de bu yıl mezun oldum kpssden 87 aldım izlediğim videolara göre 75 ve üstü alanlar ilk atamada atanacağı yönünde konuşuluyor.

atama yeri konusunda kafam çok karışık nereleri yazmalıyım hangi hastaneler iyidir bilemiyorum ya da nelere dikkat etmeliyim. siz neler düşünüyorsunuz?

Toplam 5 mesaj

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