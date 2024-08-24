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Editörler : oto-danisman-expert


24 Ağustos 2024 16:35
bayan memur'dan , bayan memur'a esyali kiralik ev

Evimiz Ankara Keçiören Kuyubaşi metro duraği yakininda , 3+1 , Full eşyali , kombili , bahçeli müstakil aile evidir.

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