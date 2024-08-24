Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2024 16:44
8 yıla 1 derece
Ben 6 yıl maliye bakanlığında memur olarak çalıştıktan sonra kpss ile öğretmenliğe geçtim. Orda da 5.Yılımı çalışıyorum. 8 yıla 1 derece uygulamasından faydalanabilir miyim acaba

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