Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 17:05
Kriminalde çalışmak

Abilerim ablalarım merhaba, ben 4 sene biyoloji okudum ve şimdi eylül 2 de allah nasip ederse polisliğe gideceğim pomemden mezun olduktan sonra kriminal de çalışmak için ne yapmam lazım bilgisi olan var mı


solder312131
Şef
24 Ağustos 2024 17:10
öncelikle tayinin çıktığı ilde seni nereye verdiler ise orada gidip başlama yapacaksın. Baktın ortamın iyi ne işim var olay yerinde kriminalde deyip çalışacaksın yok ben binlerce biyoloji mezunu polis gibi kriminal veya bulunduğun ile göre oyi de çalışacam illa dersen başlama yaptıktan bir süre sonra ilin personel şube müdürü ile görüşe çıkacaksın o uygun ve birimin uygun görürse çalışacaksın...ama bu güzel güzel yazdigim herşeyi s.ktr et bu teşkilatta istediğin yerde değil istenilen yerde çalışırsın.

diyorumki06
Şef
24 Ağustos 2024 17:39
öncelikle şu nickini değiştir artık polissin sen. ya da öyle kalsın beni bile kandırdın aramıza hoşgeldin.

Soylu444
Memur
24 Ağustos 2024 23:34

Güzel insan orada biyoloji ve kimya okumuş olman pek önemsenmiyor adamın var mı yokmu o önemseniyor ben zamanında sınavına girdim mülakatına girdim kursu aldım ama çalıştırmadılar ? adamın varsa önce gittiğin ilde olay yerine geçmeye çalış oradan kriminal kursları gelir başvurursun siyasi referansın yoksa almazlar , yeni mezunsan sana tavsiyem iki yıllık bi elektrik elektronik , haberleşme, kontrol sistemleri oku Bomba imhaya başvur bu teşkilata çalışılacak en güzel yerlerden biri çünkü , naçizane benim tavsiyem


datemov174
Aday Memur
25 Ağustos 2024 06:40
ersin demirci şimdi Bilecik pomeme gideceksin ya. bu arada nasıl polis Olcan la gideceğin okul adın her bokun ifşa :)) herneyse bileciğe gidince pazaryeri ilçesindeki kriminal daire başkanlığını ziyaret et bilgi al

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Ağustos 2024 08:24
ıvır zıvır bitirmiş atanamayan adamları polis yapıyorlar sonrada gelmiş ben şurda nasıl çalışırım diye fiyaka atıyor karakolda kim çalışacak tabi hep aynı sabit kişiler meslekten soğuttunuz pokiler:)

Alp340626
Aday Memur
25 Ağustos 2024 09:03
zoruna mı gitti öpmem hala bitmediniz gitti
siyahbeyaz88, 7 saat önce
ıvır zıvır bitirmiş atanamayan adamları polis yapıyorlar sonrada gelmiş ben şurda nasıl çalışırım diye fiyaka atıyor karakolda kim çalışacak tabi hep aynı sabit kişiler meslekten soğuttunuz pokiler:)

diyorumki06
Şef
25 Ağustos 2024 09:22
ıvır zıvır dediğin senin rüyanda göremediğin bölümlerdir pmyo lu. bunu unutma. 200 soruda 1 puanla öğretmen olamayıp polis olan onlarca tanıdığım var. senin gibi 4 yıllık herhangi bir bölüm kazanamadığı için polis olmuyor pomemler.
siyahbeyaz88, 7 saat önce
ıvır zıvır bitirmiş atanamayan adamları polis yapıyorlar sonrada gelmiş ben şurda nasıl çalışırım diye fiyaka atıyor karakolda kim çalışacak tabi hep aynı sabit kişiler meslekten soğuttunuz pokiler:)

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Ağustos 2024 09:22
siz bitsenizde kurtulsak
Alp340626, 6 saat önce
zoruna mı gitti öpmem hala bitmediniz gitti

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Ağustos 2024 09:27
yürü git işine kimseyi tanımadan boş boş konuşma şu an biri medeneyit biri marmara olmak üzere iki bölümde kaydım var mesleğe başlamadan önce itüyü bıraktım sizin gibi nasıl olsa polis olurum diye eften püften bölümlerden mezun olmadık mesleği sevdiğimizden girdik ama sevgide bitti
diyorumki06, 6 saat önce
ıvır zıvır dediğin senin rüyanda göremediğin bölümlerdir pmyo lu. bunu unutma. 200 soruda 1 puanla öğretmen olamayıp polis olan onlarca tanıdığım var. senin gibi 4 yıllık herhangi bir bölüm kazanamadığı için polis olmuyor pomemler.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Ağustos 2024 09:41
adam daha okula başlamamış mezun olmamış gelmiş burda neyin hesabını yapıyor herkes kendini düşünüyor bu karakollarda ekiplerde kimler çalışacak çalışanlar enayi mi, herkes bi yerlere kapak atma derdinde sonra burda haktan adaletten bahsediyorlar

diyorumki06
Şef
25 Ağustos 2024 09:42
kimseyi tanımadan boş boş konuşma ne demek. tanıdığım var diyorum onlarca. biraz okuduğunu anlamaya çalış. şimdi yavaş yavaş o iki bölümü de bırak. af gelince itü ye gerş dönersin seni ancak itü paklar.
siyahbeyaz88, 5 saat önce
adam daha okula başlamamış mezun olmamış gelmiş burda neyin hesabını yapıyor herkes kendini düşünüyor bu karakollarda ekiplerde kimler çalışacak çalışanlar enayi mi, herkes bi yerlere kapak atma derdinde sonra burda haktan adaletten bahsediyorlar

diyorumki06
Şef
25 Ağustos 2024 09:43
kimseyi tanımadan boş boş konuşma ne demek. tanıdığım var diyorum onlarca. biraz okuduğunu anlamaya çalış. şimdi yavaş yavaş o iki bölümü de bırak. af gelince itü ye gerş dönersin seni ancak itü paklar.
siyahbeyaz88, 5 saat önce
yürü git işine kimseyi tanımadan boş boş konuşma şu an biri medeneyit biri marmara olmak üzere iki bölümde kaydım var mesleğe başlamadan önce itüyü bıraktım sizin gibi nasıl olsa polis olurum diye eften püften bölümlerden mezun olmadık mesleği sevdiğimizden girdik ama sevgide bitti

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Ağustos 2024 09:46
seni hiçbir şey paklamaz senin meslek zor biter hadi git işine şimdi
diyorumki06, 5 saat önce
kimseyi tanımadan boş boş konuşma ne demek. tanıdığım var diyorum onlarca. biraz okuduğunu anlamaya çalış. şimdi yavaş yavaş o iki bölümü de bırak. af gelince itü ye gerş dönersin seni ancak itü paklar.

diyorumki06
Şef
25 Ağustos 2024 10:08
mesleği bıraktım zaten öğretmenliğe geçtim. seni de beklerim buralar çok rahat senin gibi laftan anlamayan fazla yok buralarda.
siyahbeyaz88, 5 saat önce
seni hiçbir şey paklamaz senin meslek zor biter hadi git işine şimdi

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Ağustos 2024 10:26
öğretmenlerin çoğu laftan anlar çünkü paradan başka konuları konuşmazlar varsa yoksa ek ders nöbet sınav parası sineğin yağı misali, paradan başka konuşacak bişeyiniz yok
diyorumki06, 5 saat önce
mesleği bıraktım zaten öğretmenliğe geçtim. seni de beklerim buralar çok rahat senin gibi laftan anlamayan fazla yok buralarda.

diyorumki06
Şef
25 Ağustos 2024 10:29
sana da meslek beğendiremedik. itü de ne okuyordun acaba uzay mühendisliği mi insanın olmadığı güzel bölüm. yakışır sana
siyahbeyaz88, 4 saat önce
öğretmenlerin çoğu laftan anlar çünkü paradan başka konuları konuşmazlar varsa yoksa ek ders nöbet sınav parası sineğin yağı misali, paradan başka konuşacak bişeyiniz yok

Biolog_01
Memur
25 Ağustos 2024 11:30
hayırlı olsun kardeşim. 14 sene oldu bende mesleğegireli . ilk zamanlar senin gibi düşünmüştüm ama şimdi gelinen süreçte olay yeri ve kriminalin önünden bile geçmek istemiyorum. sen yinede hayallerin peşinden git

KingDrummer
Şef
25 Ağustos 2024 14:09

Kriminale artık kadrodan kolay kolay adam alınmıyor. Direk polis okulundan seçiliyor personeller. Son 4-5 yıldır ben duymadım kadrodan toplu adam alındığını. Belki tek tük alınanlar olmuştur. Polis okulunda kriminal seçmeleri olursa orada başvurunu yaparsın. Tabi meslekte çok fazla biyoloji mezunu olduğu için ne kadar ilgi görür mezuniyetin onu bilemiyorum. Örneğin kimya mezunu az olduğu için onların şansı daha fazla. Ayrıca yukarıda birkaç yorumda kadroda başlayıp daha sonra personel şube müdürüne çıkarsın diye yorum okudum. Kriminaller direk Ankara'da daireye bağlı. İl Emniyet müdürlükleriyle bağlantısı yok. Yani il emniyet müdürlüklerine bağlı personel şube müdürlerinin kriminale tayin yapma gibi bir yetkileri yok. Olay yeri inceleme birimleri de kriminal çatısı altında ancak il emniyet müdürlükleri bünyesinde çalışıyorlar. Ancak kriminal laboratuvarları direk Ankara'ya bağlı.

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