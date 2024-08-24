Kriminalde çalışmak

öncelikle tayinin çıktığı ilde seni nereye verdiler ise orada gidip başlama yapacaksın. Baktın ortamın iyi ne işim var olay yerinde kriminalde deyip çalışacaksın yok ben binlerce biyoloji mezunu polis gibi kriminal veya bulunduğun ile göre oyi de çalışacam illa dersen başlama yaptıktan bir süre sonra ilin personel şube müdürü ile görüşe çıkacaksın o uygun ve birimin uygun görürse çalışacaksın...ama bu güzel güzel yazdigim herşeyi s.ktr et bu teşkilatta istediğin yerde değil istenilen yerde çalışırsın.

öncelikle tayinin çıktığı ilde seni nereye verdiler ise orada gidip başlama yapacaksın. Baktın ortamın iyi ne işim var olay yerinde kriminalde deyip çalışacaksın yok ben binlerce biyoloji mezunu polis gibi kriminal veya bulunduğun ile göre oyi de çalışacam illa dersen başlama yaptıktan bir süre sonra ilin personel şube müdürü ile görüşe çıkacaksın o uygun ve birimin uygun görürse çalışacaksın...ama bu güzel güzel yazdigim herşeyi s.ktr et bu teşkilatta istediğin yerde değil istenilen yerde çalışırsın.