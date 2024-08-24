Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 17:05
Pomem mezunu Kriminale geçiş

Abilerim ablalarım merhaba, ben 4 sene biyoloji okudum ve şimdi eylül 2 de allah nasip ederse polisliğe gideceğim pomemden mezun olduktan sonra kriminal de çalışmak için ne yapmam lazım bilgisi olan var mı


solder312131
Şef
24 Ağustos 2024 17:10
öncelikle tayinin çıktığı ilde seni nereye verdiler ise orada gidip başlama yapacaksın. Baktın ortamın iyi ne işim var olay yerinde kriminalde deyip çalışacaksın yok ben binlerce biyoloji mezunu polis gibi kriminal veya bulunduğun ile göre oyi de çalışacam illa dersen başlama yaptıktan bir süre sonra ilin personel şube müdürü ile görüşe çıkacaksın o uygun ve birimin uygun görürse çalışacaksın...ama bu güzel güzel yazdigim herşeyi s.ktr et bu teşkilatta istediğin yerde değil istenilen yerde çalışırsın.

diyorumki06
Şef
24 Ağustos 2024 17:39
öncelikle şu nickini değiştir artık polissin sen. ya da öyle kalsın beni bile kandırdın aramıza hoşgeldin.
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