Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 17:45
Mebbis Zümre Başkanlığı Bilgileri

Mebbis e yeni bir buton eklenmiş zümre başkanlığı bilgileri diye. 3 yıl zümre başkanlığı yapmama rağmen boş görünüyor


hopali
Başbakan Müsteşarı
24 Ağustos 2024 18:17

Modül Yeni. Sanırım Eklemeler Olacak. Ben Uzun Yıllardır Zümre ve Hatta Okul Zümre Başkanıyım. Boş Şuan

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