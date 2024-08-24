Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 17:53
İlçeden ilçeye yolluk verilir mi?

Arkadaşlar İstanbul için böyle bir şey söz konusu mu


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
24 Ağustos 2024 19:39

Büyükşehir sınırları içinde verilmez.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
24 Ağustos 2024 21:23

Hangi ilçeden hangi ilçeye olduğuna göre değişir.


Benimparamyok
Aday Memur
24 Ağustos 2024 21:28

Hocam İstanbulda görev yamadim ama buyuksehir belediye Kanununda İstanbul için istisna maddesi var bu nednele burada atanan arkadaşlar daha iyi bilir

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