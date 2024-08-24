Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Ağustos 2024 17:54
399'dan istifa edip 399'a tekrar atanmak

Merhabalar TCDD işetmesinde memur olarak çalışan birisi 3 yıl dolmadığı halde başka bir kit kurumuna tekniker olarak atanabilir mi bekleme süresi olmadan ?

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ maaş?399 KİT'ten KPSS ile başka kuruma atanıp istifa etmekTEİAŞ giyim yardımıTCDD özelleştiriliyor mu?EÜAŞ işe başlama ?3 yıl dolmadan 399 dan tekrar atanmaİller bankasında çalışan var mı?dhmi 2024/1 atanan mekatronik teknikerleriTEİAŞ tanışma mülakatı DHMİ becayiş talepleri

Sözlük

özür dilemekte zorlanan insan 1 fıkra anlatmanın bitmesi 1 sözlüğe girince kibar davranmak 5 nuri alço 3 Yine sözlükte yalnız kalmak 3 artık hiçbir şeye şaşırmamak 2 tarım ürünü protestoları 4 kadın allahın erkeğe emanetidir 2 sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması 3 Büyücü 2

Son Haberler

Ordu'da istinat duvarı çöktü: 48 daireli bina boşaltıldıTürkiye'nin yeni denizaltısı 'Pirireis' göreve başladıİzmir'de orman yangınıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusuErzincan'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?