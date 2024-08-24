Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 18:58
İl emri tercih ekranı yeniden açılsın

4440632 yi arayıp il emri başvuru ekranının açılması için talep oluşturabilirsiniz


İknrr
24 Ağustos 2024 19:01

Arkadaşlar sistemden kaynaklı olarak açılmadığını soyleyip talep olusturabilirsiniz


Umut8421
24 Ağustos 2024 19:17

Tekrar açılmalı ekran iptal etmek istedik olmadı..!

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