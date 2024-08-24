Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2024 19:09
Reklamlar aşırı abartılı!!!

Memurlar net sitesi reklamlara bir düzene çekmeli. Girer girmez onlarca reklam akranı kaplıyor, reklamı kapatıyorum tekrar çıkıyor. Tamam siz reklamdan kazanç yapacaksınız ona eywallah ama sürekli çıkan reklamlardan formdaki konuları okuyamıyoruz. Dolayısıyla formun kalitesini düşürüyor.


Anomin
Memur
24 Ağustos 2024 19:11

Şu konuyu yazabilmek için bile ne mücadele verdiğimi bir bilseniz... Belki 100 defa reklam kapattım

Toplam 1 mesaj

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