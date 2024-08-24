KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 19:12
P3 82.8 Bölümüm Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi

p3 82.8 sıralama 29 bin bölümüm Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi kamuda herhangi bir kuruma atanma şansım var mıdır?


kreatin
Memur
24 Ağustos 2024 19:52
gümrük muayene dene
Toplam 1 mesaj

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