KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 19:22
KPSS LİSANS ATAMA DÜZ MEMURLUK

Öncellikle herkese iyi günler, lisans kpssden 82 puan almışım. Bu sene bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisi oldum. Bu puanla nereye atanabilirim, nelere başvurabilirim.Benim için masabaşı olması yeterli.Şimdiden herkese teşekkür ederim.


the back of furkan
Şef
24 Ağustos 2024 19:26

düz memurluk dediğin 4001 ise o puana 2022'de bile gelmedi.


Baraquda4242
Aday Memur
24 Ağustos 2024 19:44

programcı falan da olur fark etmiyo cok ne olduğu

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