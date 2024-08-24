KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 19:45
KPSS LİSANS

Öncellikle herkese iyi günler, lisans kpssden 82 puan almışım. Bu sene bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisi oldum. Bu puanla 4. sınıfken ortaöğretim mezunlarının atandığı kadrolara atanabiliyor muyum? Cevaplayan herkese şimdiden teşekkür ederim.


efendi555
Aday Memur
24 Ağustos 2024 19:51

lisans kpps den sınava girip ortaöğretimden tercih yapamazssın...lisansdan mezun olmadan sınava girdiysen mezun olana kadar yine tercih yapamazssın.sanırım sen suan tamamiyle tercih yapamayacaksın.


efendi555
Aday Memur
24 Ağustos 2024 19:53

sözleşmeli alımlar var infaz koruma memuru vs ,sözleşmeli alımları takip edebilirsin

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