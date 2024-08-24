Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ağustos 2024 20:07
Kolpacı müdür mobbinge devam ediyor

Torpilli müdürün arkası sağlam bu haftada yıllık iznimi fazla bölmem kamuyu zarara uğrattığını bana itham etti bu eleman şikayete doymuyor , başhekimliğe iyi bir dilekçe hazırladım fakat söylediklerini kabul etmezse tasdikliyecek bir kanıt yok ,sizce dilekçeyi vermeli miyim?

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