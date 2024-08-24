Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 20:15
Aile Birliği Mazereti Bilgi Paylaşımı

Branş İngilizce Mazeret İli Aydın İlçesi Efeler eş özel sektör çalışanı mazereti ile birinci atamada 30 tercih gelmedi. İkinci tanınan hakta ?ONAYLIYORUM? şeklinde başvuru yaptık. Herkesin hakkında hayırlısı başkaca bu şekilde bilgi paylaşmak isteyen olursa buyursun. En azından az çok insanlarda doğru paylaşım yaparsa atama halinde hangi ile branşında gidecek kaç kişi var(formu herkes takip etmiyor sağlıklı bir veri olmaz!) görmüş olur.

Çok Yazılan Konular

Mazeret 2. Tercih21 Saat dilekçesi21 saaten az alan öğretmenin görevlendirilmesiİkinci mazeret ataması hakkındaİstifayı ne zaman vermeliyim?İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Eş durumunda güncel durumÖğretmenlik Mesleğinin Zorluklarıİller Arası İsteğe Bağlı Mazeret Ataması Duyurusu (22 Ağustos)İki Sözleşmeli Öğretmen Eş Durumu Ataması iptali

Sözlük

sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması 2 kırılma noktası 1 Bugün olanlar 3 küçük park 1 yangın vaaaaar! 2 Erkcan Özcan 1 sigarayı bırakmaya çalışmak 3 kadın allahın erkeğe emanetidir 2 sözlüğe girince kibar davranmak 1 Reformer pilates 2

Son Haberler

Bodrum'da amatör balıkçılar 376 kiloluk dev orkinos yakaladıMilli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozuMalazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlanıyorTESK'ten hurda araç çağrısı: Teşvik yasası çıkarılmalıBakan Tunç: TRT ve Anadolu Ajansı'nın mücadelesi Gazze'de tarihe not düştü

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?