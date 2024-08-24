KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 21:09
Kpss halkla iliskiler ve tanıtım basligi

Arkadaşlar halkla iliskiler ve tanıtım telegram grubu var mi bu branşı okuyup sınava girenler ve bu bölümde hangi kurum memuriyette avantaj sağlar vs yardımlaşma basligi olarak açmak istedim konuyu 2-3 arkadaş özelden bana sorunca bölüm hakkında.

Edit: kpss puanım 87 halkla iliskiler ve tanıtım bölümü mezunuyum 657 4b sozlesmeli memur olarak adli tıp kurumunda çalışmaktayım. Kadrolu memurluk icin yol gösteren olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS sıralama ?KPSS 2024 Açıklanıyor.ÖSYM bugün süpriz yapabilir.2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama Kpss optikler değiştirilebilir mi?KPSS sonuc Eksik net49-50 nete kaç puan gelir?

Sözlük

karı koca kavgası 2 ödü kopmak 1 kırılma noktası 1 yapmacık davranışlar 4 Erkcan Özcan 1 Yine sözlükte yalnız kalmak 3 köy yerinde yaşamak 2 f16 gökçen 1 kavun çekirdeği 1 eski yazarları sözlüğe davet etmek 4

Son Haberler

Bodrum'da amatör balıkçılar 376 kiloluk dev orkinos yakaladıMilli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Dikeç pozuMalazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlanıyorTESK'ten hurda araç çağrısı: Teşvik yasası çıkarılmalıBakan Tunç: TRT ve Anadolu Ajansı'nın mücadelesi Gazze'de tarihe not düştü

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?