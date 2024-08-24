Kpss halkla iliskiler ve tanıtım basligi

Arkadaşlar halkla iliskiler ve tanıtım telegram grubu var mi bu branşı okuyup sınava girenler ve bu bölümde hangi kurum memuriyette avantaj sağlar vs yardımlaşma basligi olarak açmak istedim konuyu 2-3 arkadaş özelden bana sorunca bölüm hakkında.

Edit: kpss puanım 87 halkla iliskiler ve tanıtım bölümü mezunuyum 657 4b sozlesmeli memur olarak adli tıp kurumunda çalışmaktayım. Kadrolu memurluk icin yol gösteren olursa sevinirim