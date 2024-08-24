KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 21:44
2024 KPSS 4001 kodlu memurluk

91 puan 1544 sıralama ile 4001 kodlu memurluk gelebilir mi?


inşaatmhndsi
Aday Memur
24 Ağustos 2024 21:55

Kesin gelir. Branş ne ki 4001 düşünüyorsunuz? O puana çoğu branştan meslekten de atanır


aguynamedblabla
24 Ağustos 2024 22:01

yönetim bilişim sistemleri hocam. kadro bazen hiç açmıyorlar bazen az açıyorlar. merkezi atamada 4001 düşünüyorum bundan dolayı.

inşaatmhndsi, 1 saat önce

Kesin gelir. Branş ne ki 4001 düşünüyorsunuz? O puana çoğu branştan meslekten de atanır


maestroy
Aday Memur
24 Ağustos 2024 23:19

89,10 puan 4650 sıralama 4001 şansı var mıdır sizce?

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